Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в море

Северный флот: ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море в рамках учения

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проекта 1164 «Атлант» вышел в Баренцево море в рамках командно-штабного учения, которое проводит Северный флот (СФ). Об этом сообщила пресс-служба флота, передает «Интерфакс».

Отмечается, что крейсер отработает взаимодействие с кораблями и авиацией в ходе учения, которое началось в понедельник под руководством командующего СФ Александра Моисеева.

«В числе прочих задач будут отрабатываться и такие элементы, как поиск и обнаружение морских целей в заданном районе Баренцева моря самолетами различных типов с последующей передачей целеуказания на ракетный крейсер», — говорится в сообщении.

Крейсер «Маршал Устинов», который стал вторым кораблем проекта 1164, предназначен для поражения крупных кораблей и ударных группировок, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах Мирового океана. Корабль получил 16 пусковых установок комплекса «Вулкан» с ракетами П-1000.

В марте в Минобороны России сообщили, что Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 прибыл в Североморск для проведения заводских ходовых и государственных испытаний в Баренцевом море.