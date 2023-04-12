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23:04, 12 апреля 2023Мир

Польша получит 14 танков Abrams

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Варшава до июня получит 14 танков Abrams

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter рассказал, что страна до конца весны получит 14 американских танков Abrams.

«До июня в Польшу доставят 14 танков Abrams, которые укрепят польскую армию», — написал он.

Моравецкий назвал получаемую технику бронированным щитом, который должен защитить страну с востока.

Ранее он посетил завод по производству танков Abrams в американском городе Аннистон и сообщил, что Варшава планирует разместить на территории Польши производство боеприпасов с обедненным ураном для данного вида техники. Кроме того, по его словам, в Польше разместится европейский центр обслуживания танков Abrams.

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Марина Совина
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