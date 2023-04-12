Польша разместит у себя производство боеприпасов для американских танков Abrams

Моравецкий: Польша планирует разместить у себя производство боеприпасов для танков Abrams

Варшава планирует разместить на территории Польши производство боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном. Об этом рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

Политик посетил завод по производству танков Abrams в американском городе Аннистон. Премьер поделился планами. «Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams, боеприпасов с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов», — уточнил он.

Ранее в Польше посчитали доступные для передачи Киеву Abrams. Выяснилось, что Соединенные Штаты выпустили более 10 тысяч танков M1 Abrams, но в исправном состоянии находится около 4 тысяч свободных машин. Танки M1 Abrams производят с 1979 года.