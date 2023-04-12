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12:07, 12 апреля 2023Путешествия

Россияне стали лидерами по поездкам на один популярный курорт Турции

Губернатор Антальи Языджи: россияне стали лидерами по поездкам в провинцию в 2023 году

Фото: Muratart / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы в 2023 году стали лидерами по поездкам на один популярный курорт Турции -- в Анталью. Об этом сообщает газета Hürriyet Daily News со ссылкой на администрацию губернатора провинции.

Согласно опубликованной информации, всего в Анталью в период с 1 января по 9 апреля прибыли около 1,1 миллиона иностранцев, на первом место оказались граждане России. «Россияне составили 30 процентов всех посетителей. Немцы заняли второе место с 24 процентами, а британцы заняли третье место. Далее следуют иранцы, поляки, израильтяне, датчане, украинцы и голландцы», — заявил губернатор провинции Эрсин Языджи.

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По его словам, в 2023 году власти Антальи рассчитывают принять как минимум 17 миллионов иностранных отдыхающих. «Это будет хороший туристический сезон. Ожидания местных отельеров зашкаливают», — добавил губернатор.

Ранее российским путешественникам напомнили о странах для летнего отдыха, в которые в 2023 году можно улететь прямыми рейсами и без виз. Так, среди 32 доступных направлений наиболее популярны Турция, Египет, ОАЭ, Куба, Сейшелы, Таиланд и Мальдивы.

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Валентина Процкова
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