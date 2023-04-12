Посол России заявил о бессилии Вашингтона перед Москвой

Посол России Антонов: санкции США подтверждают бессилие Вашингтона перед Москвой

Новые американские санкции лишь подтверждают бессилие США добиться отказа Москвы от защиты национальных интересов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет ТАСС.

Он предупредил, что такие шаги принесут урон репутации США. «Судорожные попытки Вашингтона "наказать" Россию лишь подтверждают бессилие местных властей добиться отказа нашей страны от защиты жизненно важных национальных интересов», — подчеркнул дипломат.

Ранее Антонов назвал бездумными антироссийские односторонние санкции США. Представитель дипведомства считает, что таким образом Запад надеется заставить РФ страдать. Однако, по словам посла, желаемого эффекта эти меры не принесут.

