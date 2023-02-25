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01:57, 25 февраля 2023Мир

Посол России в США назвал бездумными американские односторонние санкции

Посол РФ в Вашингтоне Антонов назвал бездумными антироссийские односторонние санкции США
СюжетСанкции против России:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов назвал бездумными американские односторонние санкции, введенные против России. Слова дипломата передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению Антонова, новые санкции такие же бездумные, как и принятые в отношении России и ее граждан ранее. Представитель дипведомства считает, что таким образом Запад надеется заставить РФ страдать. Однако, по словам посла, желаемого эффекта эти меры не принесут.

«Неужели кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН?» — заявил Антонов.

В пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 100 физических и юридических лиц из РФ, связанных с металлургическим и горнодобывающим сектором. Помимо более десятка отечественных финансовых институтов, ограничения затронули 22 физических и 83 юридических лица.

Также под санкции попали 11 банков. В частности, ограничительные меры затронули Московский кредитный банк (МКБ), банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит» и МТС-банк.

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Екатерина Подвигина
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