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14:07, 12 апреля 2023Среда обитания

Оценены последствия извержения вулкана на Камчатке для автовладельцев

Автоэксперт Шкуматов: после извержения вулкана в автомобиле придется менять фильтры

Фото: Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН / РИА Новости

После выброса пепла в результате извержения вулкана Шивелуч на Камчатке автовладельцам придется менять воздушные фильтры. Последствия природного инцидента оценил автоэксперт Петр Шкуматов, передает NEWS.ru.

Специалист рекомендовал обращать внимание на поведение автомобиля и контролировать температуру охлаждающей жидкости. Кроме того, через несколько километров пути автовладельцам посоветовали менять фильтры. В противном случае воздух перестанет поступать в машину, и она может заглохнуть.

«Хуже, если мелкие частицы пепла пройдут через фильтр, если его установили неправильно или он бракованный. В этом случае страдают двигатель и радиатор. Последний забивается "шубой" из пыли, нарушая теплообмен, двигатель перегревается и повреждается», — объяснил Шкуматов.

Извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке утром 11 апреля. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров от вулкана небо заволокло пепловой тучей, в поселке Ключи и селе Майском начался пеплопад.

Нина Ташевская
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