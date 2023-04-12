Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:04, 12 апреля 2023Путешествия

Российская авиакомпания раздаст бесплатные билеты по стране ко Дню космонавтики

«Победа» с 12 по 16 апреля разыграет бесплатные билеты по России ко Дню космонавтики

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупнейший российский лоукостер «Победа» раздаст бесплатные билеты по стране в рамках специальной акции ко Дню космонавтики. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Согласно опубликованной информации, перевозчик разыграет 62 абонемента на «бесплатные безлимитные полеты» в период с 18 по 23 апреля 2023 года. Уточняется, что в акции участвуют все направления по России. Спецпредложение действует с 12 по 16 апреля, победители будут определены 17 апреля.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования перелетов опубликована на официальном сайте перевозчика.

Ранее стало известно, что Минобороны попросило российские авиакомпании бронировать часть мест на рейсах для участников специальной военной операции на Украине. Так, перевозчиков попросили бронировать по пять–шесть мест на рейсах в летний период для перелетов военнослужащих к местам запланированного отпуска. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Утечка документов Пентагона раскрыла данные о спецназе стран НАТО на Украине
Блинкен обсудил с Кулебой весеннее контрнаступление вместо летнего
Названы самые отталкивающие сексуальные фетиши
Водитель КамАЗа устроил погоню в центре российского города и попал на видео
Гражданин Таджикистана нашел любовника жены в России и изнасиловал его шваброй
Деревянко рассказал о полученном за сутенерство условном сроке в 90-х
На Украине заявили о планах Канады передать Киеву российские активы
Бывший полицейский решил судиться с МВД из-за заниженных выплат по инвалидности
Великобритания ввела дополнительные санкции против России
В Москве мужчина до смерти избил беременную женщину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.