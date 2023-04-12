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18:10, 12 апреля 2023Культура

Умер писатель Эдуард Багиров

Российский писатель Эдуард Багиров скончался в возрасте 47 лет

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Умер российский писатель и журналист Эдуард Багиров. Об этом сообщает в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов (внесен Минюстом России в список иноагентов) со ссылкой на окружение автора.

По словам одного из источников, последнюю неделю Багиров находился в коме. Отмечается, что у мужчины ранее «отказали все органы». Багиров скончался в возрасте 47 лет.

Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары Туркменской ССР в семье азербайджанца и русской. В 2002 году Багиров вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru, а с 2005 года стал его главным редактором. В 2007 году Багиров опубликовал свой дебютный роман «Гастарбайтер», который, по словам автора, был на 80 процентов его автобиографией. Роман получил широкую скандальную известность и разошелся тиражом более ста тысяч экземпляров. Известность Багирову принесла не только его литературная деятельность, но и его скандальная репутация и конфликты с различными деятелями российской политики, журналистики и блогосферы.

Ранее сообщалось о смерти израильского писателя и публициста Меира Шалева. Автор «Русского романа» и других произведений умер в возрасте 74 лет.

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Сергей Равин
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