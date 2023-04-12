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17:46, 12 апреля 2023Ценности

Яхта Безоса за 40 миллиардов рублей побила мировой рекорд

Яхта основателя Amazon Джеффа Безоса за 40 миллиардов рублей побила мировой рекорд

Фото: Paul Ellis / Reuters

Мегаяхта основателя Amazon Джеффа Безоса побила мировой рекорд и стала самым большим судном в мире. Об этом сообщает AD.

Согласно материалу, бизнесмен приобрел 127-метровую парусную яхту, которая получила название Koru, за 485 миллионов долларов (40 миллиардов рублей) у нидерландской верфи Oceanco. Известно, что строительство лодки началось еще в 2018 году, однако владелец получил ее только в апреле 2023 года.

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На кадрах, которые попали в распоряжение YouTube-канала Dutch Yachting, видно, что яхта отличается темным корпусом, а также имеет белую надстройку. На данный момент фотографии интерьера судна недоступны общественности. Кроме того, до сих пор не раскрыты имена дизайнеров борта.

Ранее возлюбленная Роналду показала убранство яхты за 575 миллионов рублей. Модель Джорджина Родригес поделилась серией снимков, на которых видно, что на борту расположены крытые бассейна и зоны отдыха.

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Майя Пономаренко
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