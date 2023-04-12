США ввели санкции против китайской компании из-за ЧВК «Вагнер»

США ввели санкции против компании из КНР из-за передачи ЧВК «Вагнер» снимков Украины

Из-за передачи в интересах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» спутниковых снимков украинских позиций китайская компания China Aerospace technology Company попала под санкции США. Об этом говорится в официальном сообщении американского Госдепа.

В пояснении к обновленному санкционному списку говорится, что компания из КНР якобы связана с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, которая направляла снимки Украины через третьи лица, при этом Госдеп не предоставил доказательств к подобному обвинению.

Ранее стало известно, что Минторг США ввел экспортные санкции против почти 30 компаний. Под ограничения попали 28 юридических лиц, включая 10 российских. В общей сложности в санкционном списке оказались компании из десяти стран. В их числе — Китай, Сирия, Турция, Армения и Узбекистан. Также ограничения наложены на организации из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Испании, Сингапура и Мальты.