Москвичам назвали способ устроить «космическую» церемонию регистрации брака

Вице-мэр Ракова: более 500 пар поженились в историческом павильоне «Космос» на ВДНХ

Столичные молодожены могут зарегистрировать брак в историческом павильоне «Космос» на ВДНХ, где уже поженились более 500 пар и вскоре поженятся еще 300. Способ провести «космическую» церемонию назвала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 60-летний юбилей первого полета человека в космос в 2021 году в мы открыли площадку для регистрации брака в историческом павильоне «Космос». За это время там поженились более 500 пар. Молодожены выбирают космическую церемонию из-за ее уникальности — на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки. Кроме того, бракосочетание удобно совместить со свадебной прогулкой по территории ВДНХ. В 2023 году в историческом павильоне «Космос» смогут пожениться более 300 пар Анастасия Ракова Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Она рассказала, что торжественные церемонии проходят под куполом высотой 60 метров, являющемся визитной карточкой павильона, но несмотря на огромный размер, благодаря уникальной конструкции он кажется очень легким: узкие металлические ребра и сплошное остекление создают ощущение воздушности и не препятствуют проникновению света внутрь павильона.

Молодожены вступят в брак на фоне вращающейся планеты Земля. Кроме того, во время проверки документов они могут провести свадебную фотосессию в необычном выставочном зале павильона.

«Кроме павильона "Космос" для молодоженов в Москве работает более 30 самых разных выездных локаций для регистрации брака в рамках проекта Мэра Москвы "Новые адреса счастья". Уже на следующей неделе мы откроем пятый, юбилейный, сезон проекта. Как ранее сообщил Сергей Собянин, для молодых откроем новую локацию для регистрации брака — Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно", а также возобновим церемонии в Останкинской телебашне. Новый сезон проекта планируем открыть ярко и необычно — парадом свадебных трамвайчиков. На пяти судах, которые будут одновременно курсировать по Москве-реке, смогут пожениться 50 пар», — добавила вице-мэр.

Подать заявление о заключении брака можно лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ, центрах госуслуг «Мои Документы», а также на портале государственных услуг или на сайте mos.ru.

В Москве молодые люди могут пожениться в самых разных местах — от старинных усадеб до небоскребов. На выбор молодоженов доступно более 30 площадок, среди которых — небоскребы Москва-Сити, исторические усадьбы, павильон «Космос» и «Москвариум» на ВДНХ, станция метро «Маяковская», речные трамвайчики, и другие знаменитые места столицы. Как отметили в соцкомплексе Москвы, их популярность растет: только за 2022 год востребованность выездных площадок для регистрации брака увеличилась на 40 процентов, на них прошла четверть торжественных церемоний бракосочетаний. Выбрать площадку можно на сайте «Новые адреса счастья». Там размещены фото и подробное описание каждой площадки, их расположение на карте Москвы, доступные даты (в том числе — красивые даты), а также инструкция по подаче заявления. Чтобы пожениться на выездной локации, не потребуется дополнительных затрат — необходимо оплатить только стандартную госпошлину, 350 рублей.