Москвичам рассказали о «космическом» оборудовании в медицине

В День космонавтики вице-мэр Москвы Ракова рассказала о «космическом» медоборудовании

В московских флагманских центрах — городской клинической больнице В.В. Вересаева и научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского — установлено 3,5 тысячи единиц современного оборудования. С его помощью в столице провели уже почти 80 тысяч исследований. О «космическом» оборудовании в медицине рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в День космонавтики.

По ее словам, комплексы работают по новому стандарту оказания экстренной помощи, который в частности предполагает оснащение медучреждений современным высокотехнологичным оборудованием. При их создании учитывались все аспекты оказания неотложной помощи, указала вице-мэр.

Мы оснастили их, можно сказать, «космическим» оборудованием. В распоряжении врачей новейшая медтехника. Суммарно во флагманских центрах установлено почти 3,5 тысячи единиц оборудования, в том числе высокотехнологичной техники, позволяющей проводить сложнейшие хирургические, нейрохирургические и другие оперативные вмешательства и высокоточную диагностику Анастасия Ракова вице-мэр

Центр ГКБ имени В.В. Вересаева начал принимать пациентов в начале 2023 года. За это время его специалисты провели более 15 тысяч рентген-исследований, девять тысяч КТ, одну тысяч МРТ, более 25 тысяч УЗИ и более 13 тысяч исследований функциональной диагностики (ЭКГ, эхокардиография и других). Кроме классических операционных, здесь создана и уникальная гибридная — в ней медицинскую помощь могут оказывать хирурги сразу нескольких специальностей. Это нужно, когда, например, пациенту со множественными травмами требуется и эндоваскулярное, и открытое вмешательство.

Оснащение современной медтехникой и особая планировка операционных флагманского центра позволяют врачам прямо во время хирургического вмешательства проводить пациенту различные исследования и таким образом контролировать ход операции. Благодаря телемедицинским установкам в операционных у хирургов есть возможность собирать консилиумы с ведущими экспертами здравоохранения.

Операционные центра НИИ имени Н.В. Склифосовского оборудованы всей необходимой техникой для проведения хирургических вмешательств и дообследования во время операции. Особенности операционных столов позволяют комплексно использовать необходимое оборудование, в том числе мобильное. Кроме того, во флагманском центре оборудован блок для проведения различных видов эндоскопических манипуляций. Он оснащен современным дезинфекционно-стерилизационным оборудованием для полного цикла обработки приборов.

Во этом центре также присутствуют уникальные гибридные операционные. В них могут одновременно работать врачи нескольких специальностей: нейрохирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги, травматологи, абдоминальные хирурги и другие специалисты. Диагностические залы флагманских центров оснащены мобильными аппаратами, которые позволяют проводить диагностику непосредственно у койки пациента.

«Стоит отметить, что новый стандарт экстренной помощи — это не только современное оборудование, но и профессиональная команда специалистов. Каждый из сотрудников, в том числе врачебный, средний медперсонал и немедицинский персонал, перед трудоустройством прошел обучение по уникальной образовательной программе, которая была разработана специально для флагманских центров», — сказал заместитель главного врача по экстренной помощи НИИ имени Н.В. Склифосовского Фархад Навзади.

Вскоре флагманские центры появятся в шести клиниках Москвы. Подобные медучреждения планируется открыть на базе больниц имени С.П. Боткина, № 15 имени О.М. Филатова, имени В.М. Буянова и № 1 имени Н.И. Пирогова.