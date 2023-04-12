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10:55, 12 апреля 2023Культура

Деревянко рассказал о полученном за сутенерство условном сроке в 90-х

Павел Деревянко признался, что получил условный срок в 1996 году за сутенерство

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер театра и кино Павел Деревянко признался, что получил условный срок за сутенерство в 1996 году. Об этом он рассказал в шоу «Вопрос ребром» рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко). Выпуск доступен на YouTube-канале Gazgolder.

Один из гостей программы поинтересовался у артиста, помнит ли он «блатной язык», учитывая, что в 90-х ему дали условный срок. Звезда сериала «Домашний арест» подтвердил, что имел проблемы с законом, выразив удивление тем, что об этом знают его поклонники.

«Да, была условка. Нет ее уже. Все нормально сейчас. За что? За сутенерство. Но об этом никто не знает вообще! Ты откуда знаешь?» — поинтересовался Деревянко.

В статье в «Википедии», посвященной актеру, указано, что в 1996 году артист был условно осужден на один год за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств.

В марте стало известно, что российский рэпер Aggre (настоящее имя — Виталий Багдасаров), подписант Make it music (саблейбл Black Star), заступился за друга в драке и получил полтора года колонии.

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Анастасия Астахова
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