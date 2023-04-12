21-летняя дочь Егора Кончаловского показала фото топлес

21-летняя дочь Егора Кончаловского Мария показала фото топлес

Дочь российского кинорежиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская показала откровенное фото. Соответствующий кадр появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 26,6 тысячи подписчиков.

На размещенном снимке (на данный момент публикация удалена) 21-летняя девушка позировала топлес на фоне окна, прикрыв обнаженную грудь рукой и демонстрируя стройную фигуру. Ее образ дополняли черные трусы с завышенной талией, а также несколько объемных татуировок на руках и ногах. При этом ранее Михалкова-Кончаловская сменила имидж, сделав короткую стрижку.

Известно, что дочь знаменитостей трудится художником-орнаменталистом, а также занимается модельным бизнесом.

Ранее российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии. Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman показала снимки, на которых предстала топлес. Звезда позировала, повернувшись боком к камере и прикрыв обнаженный бюст руками.