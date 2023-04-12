Врач развеял распространенный миф о вреде яичных желтков

Гастроэнтеролог Спахов: в яичных желтках есть почти все нужные витамины и микроэлементы

Вред яичных желтков сильно преувеличен, утверждает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов. В беседе с «Аргументами и фактами» он развеял распространенный миф о яйцах.

Врач предупредил, что исключать желтки из рациона — не самая лучшая идея, так как в них содержатся почти все нужные человеку витамины и микроэлементы, за исключением витамина С. Кроме того, они богаты ценными поли- и мононенасыщенными жирами, а протеина в них даже больше, чем в яичных белках.

Помимо этого, по словам Спахова, в желтках есть холин — витаминоподобное вещество, которое необходимо организму для защиты клеток от повреждений, нормального функционирования нервной системы, улучшения обмена веществ и профилактики атеросклероза.

Его [холина] нам обычно не хватает, и яйца являются самым богатым источником этого вещества, наряду с печенью. (…) Благодаря ему холестерин яйца мало влияет на холестерин крови. Яйца в этом плане можно считать практически безопасными, это подтверждают последние исследования. Также холин очень нужен для развития мозга и его нормальной работы Константин Спахов врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Ранее врач-диетолог дала рекомендации по выбору яиц в магазине. Она рекомендовала обязательно проверять дату изготовления яиц на упаковке и их внешний вид, так как больше пользы будет в свежем продукте, скорлупа которого сухая, чистая, без сколов и трещин.