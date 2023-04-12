Эмили Ратаковски объяснила решение уйти из кино и уволить команду

Эмили Ратаковски объяснила решение уволить свою команду недоверием

Американская модель Эмили Ратаковски объяснила решение уйти из кино и уволить свою команду. Ее цитирует Los Angeles Times.

Ратаковски призналась, что несмотря на участие во множестве проектов, она не чувствовала себя «серьезной актрисой». «О, я артистка, выступающая, и это моя отдушина. Я чувствовал себя куском мяса, который люди осуждали, говоря: "Есть ли у нее что-нибудь еще, кроме ее [грудей]?"», — сказала она.

В 2020 году модель уволила своего менеджера, действующего агента и коммерческого представителя из-за того, что она не могла «доверять им». «Я подумала: "Я могу справиться с телефонными звонками. Я буду принимать эти решения. Никто из вас не думает о моих интересах. И вы все ненавидите женщин"», — добавила она.

Ранее Ратаковски подтвердила роман с британским певцом Гарри Стайлсом. 31-летняя знаменитость рассказала, что тайно встречается с артистом два месяца.