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19:22, 12 апреля 2023Из жизни

В семье родилась первая девочка за 138 лет

Good Morning America: в семье жителя США впервые за 138 лет родилась девочка

Кадр: NEWS CENTER Maine / YouTube

Житель штата Мичиган, США, Эндрю Кларк стал отцом первой девочки в своем роду за 138 лет. Об этом сообщает Good Morning America.

По словам супруги Эндрю, Кэролин, она была удивлена, когда оказалось, что в семье мужа с 1885 года не рождались дочери. У них уже был сын, однако они решили завести еще одного ребенка. В 2021 году женщина забеременела, но у нее случился выкидыш. Позже супруги зачали еще одного ребенка и с нетерпением ждали его появления на свет.

«Когда мы узнали о беременности, нам, честно говоря, было все равно, кто родится, — мальчик или девочка. Мы просто были благодарны и молились, чтобы беременность прошла хорошо и ребенок родился здоровым», — рассказывает Кэролин.

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Эндрю узнал, что у него родится дочь, лишь во время вечеринки по объявлению пола ребенка. На ней подавали печенье с разноцветной начинкой. Если бы жена ждала мальчика, то начинка была бы голубой, а если девочка — розовой. Разломив печенье, Эндрю увидел внутри розовый цвет. Радостная новость настолько ошеломила его, что он некоторое время продолжал молча смотреть на печенье.

Беременность Кэролин прошла без осложнений, и 17 марта 2023 года она родила здоровую дочь, которую назвали Одри. «Это было огромным сюрпризом для всех нас», — утверждает счастливый отец.

Ранее сообщалось, что супруги из Великобритании хотели завести восьмого ребенка и неожиданно для себя стали родителями пятерняшек. Отец детей утверждает, что на количество появившихся эмбрионов повлиял их с женой рацион.

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Алиса Удовик
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