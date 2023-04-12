Ехавший в машине россиянин пострадал при обстреле ВСУ приграничного региона

Белгородский губернатор Гладков заявил, что один человек ранен при обстреле села

При обстреле села Новостроевка-Вторая Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина — он в момент атаки ехал в автомобиле. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Слава богу, что разрывы произошли не с водительской стороны. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался», — написал глава региона.

По его словам, после обстрела села Новостроевка-Вторая повреждения обнаружили в одном частном доме и сарае. Гладков добавил, что под обстрел попал и хутор Старый Волоконовского района — там ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Никто не пострадал.

Ранее стало известно об атаке на свинокомплекс в Белгородской области. В результате погибли 179 свиней, еще 150 животных получили ранения. Официально информацию пока не подтвердили. На опубликованных кадрах с последствиями произошедшего видны мертвые животные и посеченные крыши.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.