Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 12 апреля 2023Россия

Ехавший в машине россиянин пострадал при обстреле ВСУ приграничного региона

Белгородский губернатор Гладков заявил, что один человек ранен при обстреле села

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

При обстреле села Новостроевка-Вторая Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина — он в момент атаки ехал в автомобиле. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Слава богу, что разрывы произошли не с водительской стороны. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался», — написал глава региона.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

По его словам, после обстрела села Новостроевка-Вторая повреждения обнаружили в одном частном доме и сарае. Гладков добавил, что под обстрел попал и хутор Старый Волоконовского района — там ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Никто не пострадал.

Ранее стало известно об атаке на свинокомплекс в Белгородской области. В результате погибли 179 свиней, еще 150 животных получили ранения. Официально информацию пока не подтвердили. На опубликованных кадрах с последствиями произошедшего видны мертвые животные и посеченные крыши.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили скорость принятия закона об электронных повестках
Российский дальнобойщик решил посмотреть длину пробки с дрона и был задержан
Названо условие поставок оружия Украине Сербией
Россиянам раскрыли способ вычислить мошенников при планировании отпуска
Песков напомнил об участии солдат НАТО в конфликте на Украине
В Ленобласти школьник попал в реанимацию после прогулки в заброшенном здании
РПЦ сочла странной идею пасхального перемирия на Украине
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
Матвиенко прокомментировала закон об онлайн-повестках
Валиева поддержала поднятие возрастного ценза в фигурном катании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.