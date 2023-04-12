Появились кадры последствий атаки дрона на российский свинокомплекс

SHOT опубликовал кадры последствий атаки дрона на свинокомплекс в Белгородской области

Появились кадры последствий атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свинокомплекс «Агро-Белогорье» в Белгородской области. Снимки с места происшествия в среду, 12 апреля, опубликовал Telegram-канал SHOT.

В результате случившегося погибли 179 свиней, еще 150 животных получили ранения.

Об атаке на находящийся в трех километрах от границы с Украиной российский комплекс стало известно ранее. Уточняется, что нападение было совершено во вторник, 11 апреля. Сначала на его территорию прилетел дрон-камикадзе, из-за детонации оказались повреждены камеры видеонаблюдения на водонапорной башне.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы ВСУ. 9 апреля глава российского региона Вячеслав Гладков сообщал об атаке на село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Днем ранее, 8 апреля, 12 снарядов прилетели на территорию села Архангельское. Погибли десять голов крупнорогатого скота.