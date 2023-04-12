Ариана Гранде призвала поклонников прекратить критиковать ее фигуру

Ариана Гранде обратилась к поклонникам с просьбой перестать критиковать ее фигуру

Американская певица и актриса Ариана Гранде обратилась к поклонникам с просьбой прекратить критиковать ее фигуру. Исполнительница оставила видеообращение в социальных сетях, передает ENews.

Артистка прокомментировала беспокойство фанатов о том, что за последнее время она сильно похудела, заявив, что сейчас чувствует себя более здоровой, чем в период, когда весила больше.

«Лично я знаю, что тело, с которым вы сравниваете мое нынешнее тело, было самой нездоровой версией меня. Я сидела на большом количестве антидепрессантов и плохо питалась. Я находилась на самой низкой точке своей жизни, когда была в том телосложении, которое вы называете "здоровым"», — поделилась певица.

Гранде подчеркнула, что люди не должны позволять себе комментировать фигуры друг друга даже из лучших побуждений: «Есть способы сделать кому-то комплимент или проигнорировать что-то, что вам не нравится, и я думаю, что мы должны помочь друг другу проработать это».

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