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20:06, 12 апреля 2023Ценности

Фитнес-тренер назвал россиянам неочевидный способ похудеть

Фитнес-тренер Эдвард Казарян: похудеть без тренировок можно с помощью ходьбы

Фото: Jeffrey Grospe / Unsplash

Фитнес-тренер, эксперт направления групповых программ сети клубов XFIT в России Эдвард Казарян назвал россиянам неочевидный способ, с помощью которого можно похудеть без тренировок. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 12 апреля.

Так, Казарян рассказал, что в избавлении от лишнего веса поможет ходьба. «Во время шага у нас задействуется огромное количество суставов и мышц, а это дополнительная профилактика гиподинамии и значительная растрата энергии», — объяснил он.

При этом спортсмен отметил, что данный вид активности по нагрузке на тело бывает разным, а именно ходьба в низкой и средней интенсивности. Однако Казарян посоветовал начинать с легкого короткого шага и небольшой дистанции, постепенно увеличивая расстояние и скорость.

В то же время собеседник издания предупредил о важности соблюдения правильного питания. Так, он порекомендовал не есть большими порциями и включить в ежедневный рацион больше овощей, белка и сложных углеводов.

В феврале фитнес-тренер Юлия Гуляева раскрыла россиянам простые способы, с помощью которых можно добиться кубиков пресса. По словам спортсменки, на рельефный пресс влияет количество подкожного жира, тонус мышц и правильная осанка.

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Мария Винар
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