В ЛНР оценили необходимость отмены комендантского часа

Врио главы ЛНР Пасечник: комендантский час на территории республики пока нельзя отменять

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, оценивая в эфире телеканала «Луганск 24» необходимость отмены комендантского часа на территории региона, рассказал, что пока данная мера продолжит действовать в связи с продолжением боевых действий.

«Я считаю эту меру преждевременной, все-таки на нашей территории идут боевые действия, у нас введен режим военного положения, и мы должны понимать, что враг не дремлет», — заявил он.

По словам Пасечника, наличие в ночное время суток минимального количества жителей республики на улицах позволит избежать лишних жертв, а правоохранительные органы будут эффективнее работать в вопросах обеспечения безопасности. Он добавил, что комендантский час может быть отменен в случае более благоприятной обстановки в регионе.

Ранее стало известно, что штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска. В Минобороны России добавили, что подразделения воздушно-десантных войск сковывали противника на флангах штурмовых отрядов «Вагнера».