В России стало меньше доступного для ипотечников жилья

ЦИАН: доля доступных по программе льготной ипотеки квартир снизилась до 70 процентов

Доля доступного по льготной ипотеке жилья в России снизилась с 77 процентов на старте программы в 2020 году до 70 процентов в апреле 2023 года. О том, что в стране стало меньше квартир для ипотечников, говорится в исследовании «Циан. Аналитики», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, за три года средняя доступная для ипотечников площадь сократилась с 46,2 до 42,6 квадратного метра, а стоимость «квадрата» выросла на 82 процента. Минимальный первый взнос увеличился на 30 процентов, с 640 тысяч до 830 тысяч рублей. Ежемесячный платеж по кредитам на 30 лет вырос более чем вдвое: с 16,2 тысячи до 34,5 тысячи рублей.

Такая динамика связана с изменением лимитов программы. В июне 2020-го его расширили с 3 до 6 миллионов рублей для регионов и с 8 до 12 миллионов для Москвы. Это увеличило диапазон доступных квартир с 77 до 92 процентов. В августе 2021 года максимальный размер кредита снизили до трех миллионов, после чего диапазон уменьшился до 16 процентов. В апреле 2022-го лимит снова подняли до 6 и 12 миллионов, за которые можно приобрести 74 процента квартир. В апреле 2023 года доля доступного по льготной ипотеке жилья снизилась на фоне роста стоимость квартир в новостройках на 3,9 процента относительно аналогичного периода в прошлом году.

Ранее в Центробанке рассказали о «нехороших» тенденциях на рынке ипотеки в России. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, под это определение попадают кредиты на жилье с кешбэком и с экстремально низкой ставкой.