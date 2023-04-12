Названы способы предотвратить жирность волос

Парикмахер Кингсли: жирность волос можно предотвратить с помощью шампуня для объема

Редакторы журнала Marie Claire совместно с парикмахером Анабель Кингсли и арт-директором салона красоты Gielly Green в Лондоне Скай Эдвардс назвали способы, с помощью которых можно предотвратить жирность волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, Кингсли рассказала, что быстрому загрязнению подвержены сухие волосы. «Это связано с тем, что у людей с подобным типом прядей больше волос на голове и к каждому прикреплена масляная железа. В результате кожа головы производит больше кожного сала», — пояснила эксперт.

Чтобы избавиться от данной проблемы, Эдвардс напомнил о важности правильного ухода. По его словам, тонким и сухим волосам подойдет легкий шампунь для придания объема. Обладательницам более густых волос стоит присмотреться к продуктам, направленным на увлажнение.

В свою очередь Кингсли посоветовала раз в неделю прибегать к процедуре скрабирования кожи головы, чтобы урегулировать выработку кожного сала и предотвратить быстрое скопление грязи у волосяных фолликулов. В данном случае подойдут маски и тоники, которые содержат в своих составах цинк.

Кроме того, собеседники издания призвали не наносить кондиционер близко к корням и перестать постоянно гладить себя по волосам. «Чтобы волосы не становились жирными, старайтесь не проводить руками по волосам слишком часто. Вы просто добавляете на волосы натуральные масла с пальцев и грязь», — объяснил он.

В марте парикмахеры из Нью-Йорка Жасмин Бернсайд и Иллейша Лусиано раскрыли безопасные способы спать с мокрыми волосами. По словам специалистов, кожа головы, когда она пребывает во влажном состоянии целую ночь, становится восприимчивой к размножению бактерий и дрожжей. Так, в первую очередь, эксперты посоветовали обернуть влажные пряди специальным полотенцем из микрофибры, чтобы оно впитало в себя часть воды.