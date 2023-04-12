Укравших чужие места в самолете членов одной семьи настигла «мгновенная карма»

Reddit: пассажиры заняли чужие места в самолете и остались без розеток на весь полет

Члены одной семьи украли чужие места в самолете и остались на весь полет без розеток. О настигнувшей их «мгновенной карме» рассказала на форуме Reddit их попутчица.

По словам автора публикации, она поднялась на борт самолета с родными и сразу направилась к местам A, B, C, указанным в билетах. Однако их ряд был занят другим семейством, чьи сидения D, E, F располагались рядом и пустовали.

«Их мама даже отказывалась смотреть на нас поначалу, но затем наклонилась и спросила меня, работают ли наши USB и розетки», — поделилась автор. Пассажирка ответила положительно на вопрос попутчицы и выяснила, что ни одна розетка на местах A, B, C не функционировала.

В комментариях пользователи поддержали автора публикации и порадовались, что виновные были наказаны. «Как же круто!», «Кармическая справедливость восторжествовала», «Это потрясающе!», «А она не начала визжать, что ты украла ее место?» — писали юзеры.

Ранее россияне устроили скандал в самолете из-за немца, занявшего чужое место на борту. Сначала замечание иностранцу сделала жительница Тюмени, после чего между ними разгорелся конфликт.