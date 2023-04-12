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01:05, 12 апреля 2023Экономика

В России вырос объем выдачи кредитов

«Известия»: объем выдачи кредитов в марте вырос на 35% с февраля

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В марте банки выдали российским физическим лицам кредиты на 1,34 миллиона рублей. Это на 35 процентов больше, чем в феврале, и на 109 процентов выше прошлогоднего результата за март. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, наибольший месячный прирост показал сегмент кредитов наличными. В прошлом месяце банки выдали таких кредитов на 631,5 миллиард рублей. Это на 38,7 процента больше, чем в феврале, и на 670 процента больше, чем годом ранее.

На втором месте — ипотека. За месяц выдача увеличилась на 35,1 процента. На покупку жилья было выдано 573,5 миллиарда рублей — объем выдачи вырос на 9,3 процента год к году.

Ранее сообщалось, что в Центробанке России приняли решение ограничить ипотечные программы с экстремально низкими ставками.

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Юлия Мискевич
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