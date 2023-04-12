Названо число поданных на участие в конкурсе «Лидеры России» заявок

Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

С момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — поступило более 40 тысяч заявок из всех регионов России и 61 государства. О промежуточных итогах регистрации рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Конкурс стартовал 4 апреля. Мы внимательно следим за ходом регистрации и видим интерес к конкурсу из разных уголков мира. На сегодня поступило уже более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 61 государства. Активно участвуют жители новых субъектов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На текущий момент более 65 процентов конкурсантов – опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20 процентов — участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 10 процентов заявок, а участники старше 51 года — пять процентов», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», исполняющий обязанности ректора Президентской Академии Алексей Комиссаров.

Кроме того, он отметил, что регистрации приходят от участников, представляющих различные профессиональные области: более 12 процентов заявок получены от управленцев из сферы промышленности, восемь процентов заявок — от руководителей сферы образования. Семь процентов участников — из отрасли строительства и архитектуры, еще семь процентов представляют информационные технологии, телекоммуникации и связь, шесть процентов – сферу предпринимательства. Пять процентов заявок поступило от управленцев из сферы здравоохранения и медицины, еще пять процентов — из сферы торговли.

«Жители Центральной России традиционно проявляют наибольшую активность — они подали 37 процентов от общего числа заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ (15 процентов). Далее идут Северо-Западный (12 процентов), Уральский (9 процентов), Сибирский (9 процентов), Южный (8процентов), Северо-Кавказский (4 процента) и Дальневосточный (4процентов) федеральные округа. В топ-15 регионов за это время вошли: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Свердловская область, Нижегородская область, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калининградская область, Томская область, Самарская область, Ростовская область», — рассказал Алексей Комиссаров и отметил, что российские регионы активно поддерживают конкурс. В этом сезоне добавлен новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов — грант в размере одного миллиона рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще — карьерные консультации и сопровождение.

Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.

