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14:12, 12 апреля 2023Силовые структуры

В «Матросской тишине» скончался осужденный за сексуальное преступление россиянин

В московском СИЗО «Матросская тишина» скончался осужденный за сексуальное преступление

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В московском СИЗО «Матросская тишина» скончался 40-летний мужчина, осужденный за сексуальное преступление. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, тело осужденного обнаружили в камере 11 апреля в 14:00. Предварительно установлено, что россиянин скончался от разрыва тромба.

21 марта Чертановский суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера и распространение порнографии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области полицейские нашли сбежавшего из зала суда уголовника под диваном.

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Илона Палей
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