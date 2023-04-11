Сбежавшего из зала суда российского уголовника нашли под диваном

В Свердловской области полицейские нашли сбежавшего из зала суда уголовника под диваном

В Свердловской области полицейские задержали сбежавшего из зала суда 26-летнего жителя Первоуральска Александра Колмакова. Об этом сообщает «МК».

Как ранее рассказал «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых, уголовник нарушил требования условно-досрочного освобождения, в связи с чем приставы доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы. Как только решение было принято, россиянин сбежал через окно.

Мужчина скрылся в одной из квартир и спрятался под диваном в надежде, что стражи порядка его не найдут. Однако они в тот же день поймали беглеца. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, вскоре его переведут в СИЗО.

15 декабря 2022 года сообщалось, что в Челябинской области 40-летний осужденный по делу об убийстве попытался сбежать во время судебного заседания.