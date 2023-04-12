Тату-модель показала фигуру в незаметном нижнем белье

Тату-модель и блогерша @bethlovesscows показала фигуру в незаметном нижнем белье

Тату-модель и блогерша с никнеймом @bethlovesscows из Портсмута, Англия, показала фигуру в незаметном нижнем белье британского бренда Lovehoney. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенном кадре девушка предстала в комплекте, состоявшем из полупрозрачных топа и трусов нюдового оттенка, которые сливались с кожей манекенщицы. При этом предметы гардероба были украшены черным принтом, подобным узорам на коже англичанки, что создавало иллюзию обнаженного тела. Юзерша дополнила образ портупеей из лент и уложила волнами окрашенные в красный цвет волосы. Согласно описанию, ее наряд был вдохновлен модой эпохи Регентства.

Пользователи сети оценили съемку в комментариях, сделав комплименты ее героине. «Нереальная!», «Великолепная», «Отличный комплект», — заявили юзеры.

В марте немецкая татуировщица и модель Мара Инкпериал с рисунками по всему телу показала откровенное фото в пищевой пленке. Девушка снялась обнаженной, позируя с распущенными волосами на фоне стены.