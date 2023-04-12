Туристов предупредили о предлагающих слишком хорошие цены на отдых мошенниках

CTSI: мошенники предлагают туристам дешевые туры и перестают выходить на связь

Аналитики The Chartered Trading Standards Institute (CTSI) предупредили туристов о мошенниках, которые предлагают слишком хорошие цены на отдых, а после оплаты перестают выходить на связь. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты отметили, что мошенники рекламируют несуществующие дешевые туры в социальных сетях. К тому времени, как клиент понимает, что его обманули, деньги уже невозможно вернуть. Чаще всего подставные туркомпании берут оплату наличными или через службы перевода, которые сложно отследить.

Уточняется, что жертвы могут не осознавать обман, пока не приедут в аэропорт и не обнаружат, что нужного им рейса не существует.

«Эта фальшивая реклама предназначена для того, чтобы украсть наши деньги, оставив нас разочарованными и без отпуска. Как и при любой покупке, проверяйте все заранее, покупайте только у проверенных компаний и убедитесь, что вы на 100 процентов уверены, с кем имеете дело и какой продукт получаете», — предостерегла ведущий сотрудник CTSI Кэтрин Харт (Katherine Hart).

Ранее туроператоры в Турции предупредили иностранцев о главных способах обмана отдыхающих на курортах страны. Так, туристы часто попадаются в ловушку у банкоматов, когда аферисты подходят к ним, чтобы предложить помощь. Злоумышленники используют специально установленные в банкомат устройства и копируют данные карт.