Названы обогнавшие Москву по росту предложения жилья мегаполисы

«Этажи»: Омск, Воронеж и Екатеринбург обогнали Москву по росту предложения новостроек

С марта 2022 года предложение на первичном рынке жилья больше всего выросло в Омске — на 87,6 процента, до 1740 лотов. Этот и другие 11 российских мегаполисов обогнали по указанному показателю Москву. Такие данные назвали эксперты компании «Этажи» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занял Воронеж — там число объектов в новостройках увеличилось на 83,9 процента, до 5790. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург с ростом на 58,7 процента, до 15,75 тысячи лотов. На четвертой строчке оказалась Казань (плюс 58,3 процента, до 9700 лотов), а на пятом — Челябинск (плюс 55,1 процента, до 4200 лотов). Москва заняла 13 место в рейтинге с годовым ростом экспозиции на 30,7 процента, до 57,2 тысячи лотов.

«За год объем предложения на первичном рынке городов-миллионников снижался только в июле 2022 года и в январе 2023 года, и в обоих случаях снижение не превысило 1,5 процента. Максимальная же динамика прироста объема предложения наблюдалась с апреля по июнь прошлого года, когда количество выставленных на продажу квартир в новостройках России росло ежемесячно на 6–8 процента», — пояснил директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Ранее эксперты назвали российские мегаполисы с самыми дешевыми новостройками. Лидерами рейтинга в ноябре 2022 года стали Омск, Челябинск и Волгоград — стоимость одного квадратного метра строящегося жилья в них находилась на уровне от 65 до 77 тысяч рублей.