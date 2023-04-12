Морской экспорт российских нефтепродуктов вырос в марте

Reuters: Россия увеличила в марте морской экспорт нефти на 17,3 процента

Экспорт российских нефтепродуктов морским путем вырос в марте на 17,3 процента в месячном исчислении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и данные отраслевых источников.

Объемы поставок выросли до 12,374 миллиона тонн с 9,531 миллиона тонн в феврале. Источники в отрасли отметили, что мартовский экспорт нефтепродуктов из российских портов частично увеличился за счет объемов, накопленных в прошлом месяце.

Один из инсайдеров агентства добавил, что трейдеры отложили некоторые объемы экспорта в первую неделю февраля в ожидании соглашения стран «Большой семерки» (G7) и Австралии о ценовом потолке. Полное эмбарго на экспорт российских нефтепродуктов в страны Европейского союза вступило в силу 5 февраля, тогда же были введены предельные цены на поставки российского топлива.

Также часть поставок в феврале была отложена из-за штормовой погоды в Черном море. Согласно данным источников на нефтяном рынке, экспорт через контролируемые Россией порты Черного и Азовского морей вырос в марте на 42,4 процента, до 5,094 миллиона тонн с 3,23 миллиона тонн в прошлом месяце, когда погодные условия помешали загрузке танкеров. Российский экспорт топлива через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга вырос только на 2 процента в марте, до 6,4 миллиона тонн. При этом ежедневная погрузка нефтепродуктов в российских портах Дальнего Востока за тот же период увеличилась на 20 процентов.

Ранее о рекордных поставках нефтепродуктов из России морем в марте сообщило аналитическое агентство Kpler. На фоне эмбарго Евросоюза российские компании достигли показателя в 3,13 миллиона баррелей в сутки, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 31,2 процента.