Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:09, 12 апреля 2023Экономика

Морской экспорт российских нефтепродуктов вырос в марте

Reuters: Россия увеличила в марте морской экспорт нефти на 17,3 процента

Фото: Bing Guan / Reuters

Экспорт российских нефтепродуктов морским путем вырос в марте на 17,3 процента в месячном исчислении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и данные отраслевых источников.

Объемы поставок выросли до 12,374 миллиона тонн с 9,531 миллиона тонн в феврале. Источники в отрасли отметили, что мартовский экспорт нефтепродуктов из российских портов частично увеличился за счет объемов, накопленных в прошлом месяце.

Один из инсайдеров агентства добавил, что трейдеры отложили некоторые объемы экспорта в первую неделю февраля в ожидании соглашения стран «Большой семерки» (G7) и Австралии о ценовом потолке. Полное эмбарго на экспорт российских нефтепродуктов в страны Европейского союза вступило в силу 5 февраля, тогда же были введены предельные цены на поставки российского топлива.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Продукты на полку. Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
Продукты на полку.Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
6 апреля 2023

Также часть поставок в феврале была отложена из-за штормовой погоды в Черном море. Согласно данным источников на нефтяном рынке, экспорт через контролируемые Россией порты Черного и Азовского морей вырос в марте на 42,4 процента, до 5,094 миллиона тонн с 3,23 миллиона тонн в прошлом месяце, когда погодные условия помешали загрузке танкеров. Российский экспорт топлива через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга вырос только на 2 процента в марте, до 6,4 миллиона тонн. При этом ежедневная погрузка нефтепродуктов в российских портах Дальнего Востока за тот же период увеличилась на 20 процентов.

Ранее о рекордных поставках нефтепродуктов из России морем в марте сообщило аналитическое агентство Kpler. На фоне эмбарго Евросоюза российские компании достигли показателя в 3,13 миллиона баррелей в сутки, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 31,2 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине
Журналист Херш рассказал об алгоритме действий бригад США в Европе
Россиянин поругался с соседкой, облаял ее собаку и получил штраф
«Одноклассники» выпустили особенную онлайн-программу
«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар
В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ
Россиянам раскрыли стоимость VIP-отдыха на Алтае
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в море
Ариана Гранде отреагировала на беспокойство фанатов из-за ее чрезмерной худобы
У берегов Китая зафиксировали рекордный подъем уровня моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.