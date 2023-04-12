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10:44, 12 апреля 2023Силовые структуры

Бывший полицейский решил судиться с МВД из-за заниженных выплат по инвалидности

В Ростовской области бывший полицейский судится с МВД из-за заниженных выплат

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ростовской области бывший российский полицейский судится с МВД из-за выплат по инвалидности. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным издания, экс-силовик получил травму в 2014 году, после чего был признан инвалидом второй группы и получил выплату в 35 тысяч рублей за травму. Пять лет спустя МВД сократило выплату на десять процентов. Инвалид написал в главк письмо с требованием вернуть выплату, но получил ответ, что в МВД сами решают кому и сколько платить.

Он обратился в суд с заявлением и там добился полной выплаты, однако МВД решило обжаловать решение суда в апелляции.

14 февраля сообщалось, что бывший топ-менеджер Baker McKenzie отсудил 35 миллионов рублей за незаконное увольнение.

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Владимир Седов
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