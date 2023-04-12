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20:38, 12 апреля 2023Мир

Российский истребитель перехватил самолет ВМС Германии у границ

Минобороны РФ сообщило об успешном перехвате самолета ВМС ФРГ P-3C у российских границ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Public Domain / Wikimedia

Российский истребитель Су-27 сил ПВО Западного военного округа успешно перехватил самолет патрульной авиации P-3C ВМС ФРГ, не дав ему нарушить российские воздушные границы. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители Национального центра управления обороной Российской Федерации.

«12 апреля 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 (...) После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что действия экипажа истребителя позволили совершить перехват иностранного самолета и не допустить нарушения границы, а полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что многофункциональный истребитель четвертого поколения F-16AM ВВС Румынии был зафиксирован вблизи российской границы. Он начал отслеживаться в 13:15 мск в районе города Кретинга на западе Литвы, расположенного примерно в 70 километрах по прямой от Калининградской области. Борт кружил над указанной территорией в течение получаса на высоте 1,5 километра, двигаясь в среднем со скоростью 626 километров в час, затем его передвижения были скрыты.

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Виктория Кондратьева
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