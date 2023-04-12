Истребитель НАТО заметили вблизи границы России

Flightradar зафиксировал истребитель F-16AM ВВС Румынии в 70 км от Калининградской области

Многофункциональный истребитель четвертого поколения НАТО был зафиксирован вблизи российской границы. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, Lockheed Martin F-16AM с позывным SA01 ВВС Румынии начал отслеживаться в 13:15 мск в районе города Кретинга на западе Литвы, расположенного примерно в 70 километрах по прямой от Калининградской области. Борт кружил над указанной территорией в течение получаса на высоте 1,5 километра, двигаясь в среднем со скоростью 626 километров в час, затем его передвижения были скрыты.

В то же время около южной границы российского анклава находился самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8 Joint STARS ВВС США, который называют «летающим штабом» из-за многофункциональности. Лайнер с позывным REDEYE6 был замечен в воздушном пространстве Польши около полудня. Неподалеку на более низкой высоте двигался самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry («Часовой») с позывным NATO03 ВВС Люксембурга.

Наконец, вдоль границ России, Белоруссии, Украины и Польши курсировал двухмоторный самолет электронной разведки и противодействия, созданный американской фирмой Gulfstream Aerospace Corporation, Gulfstream IV шведских ВВС с позывным SVF645 — вылетев с острова Готланд, он примерно с полудня курсировал на участке от Балтийской косы до украинского Львова.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

9 марта два межконтинентальных стратегических бомбардировщика ВВС США были замечены вблизи границ Украины. В течение нескольких часов суда кружили над югом Болгарии, в том числе близ аэродрома «Граф Игнатиево» около города Пловдив, после чего выдвинулись в северном направлении и фиксировались в прибрежной части Румынии.