Истребитель НАТО заметили вблизи границы России
Многофункциональный истребитель четвертого поколения НАТО был зафиксирован вблизи российской границы. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.
Согласно его информации, Lockheed Martin F-16AM с позывным SA01 ВВС Румынии начал отслеживаться в 13:15 мск в районе города Кретинга на западе Литвы, расположенного примерно в 70 километрах по прямой от Калининградской области. Борт кружил над указанной территорией в течение получаса на высоте 1,5 километра, двигаясь в среднем со скоростью 626 километров в час, затем его передвижения были скрыты.
В то же время около южной границы российского анклава находился самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8 Joint STARS ВВС США, который называют «летающим штабом» из-за многофункциональности. Лайнер с позывным REDEYE6 был замечен в воздушном пространстве Польши около полудня. Неподалеку на более низкой высоте двигался самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry («Часовой») с позывным NATO03 ВВС Люксембурга.
Наконец, вдоль границ России, Белоруссии, Украины и Польши курсировал двухмоторный самолет электронной разведки и противодействия, созданный американской фирмой Gulfstream Aerospace Corporation, Gulfstream IV шведских ВВС с позывным SVF645 — вылетев с острова Готланд, он примерно с полудня курсировал на участке от Балтийской косы до украинского Львова.
Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.
9 марта два межконтинентальных стратегических бомбардировщика ВВС США были замечены вблизи границ Украины. В течение нескольких часов суда кружили над югом Болгарии, в том числе близ аэродрома «Граф Игнатиево» около города Пловдив, после чего выдвинулись в северном направлении и фиксировались в прибрежной части Румынии.