Самолет с пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы и въехал в здание

Aviaincident: пассажирский лайнер Air Kasaï въехал в здание во время посадки в ДРК

В Демократической Республике Конго (ДРК) пассажирский самолет Ан-26 с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в здание. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла во время посадки воздушного судна авиакомпании Air Kasaï в аэропорту Лисала на севере африканской страны. Отмечается, что лайнер остановился в 200 метрах от торца полосы и въехал в постройки, находящиеся за пределами авиагавани.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Самолет получил повреждения носовой части. Специалисты связывают произошедшее с сильным ветром и дождем.

В январе самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air протаранил здание терминала аэропорта в Индонезии во время выруливания на взлетную полосу, повредив правое крыло. Никто из пассажиров не пострадал.