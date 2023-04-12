Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:15, 12 апреля 2023Путешествия

Самолет с пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы и въехал в здание

Aviaincident: пассажирский лайнер Air Kasaï въехал в здание во время посадки в ДРК

Фото: Unsplash

В Демократической Республике Конго (ДРК) пассажирский самолет Ан-26 с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в здание. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла во время посадки воздушного судна авиакомпании Air Kasaï в аэропорту Лисала на севере африканской страны. Отмечается, что лайнер остановился в 200 метрах от торца полосы и въехал в постройки, находящиеся за пределами авиагавани.

Материалы по теме:
«Ад на Земле существует, и я там был» Туристы рискуют жизнью ради путешествий по Сомали. Зачем им это нужно?
«Ад на Земле существует, и я там был»Туристы рискуют жизнью ради путешествий по Сомали. Зачем им это нужно?
28 января 2022
Африканская Швейцария. Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
Африканская Швейцария.Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
18 сентября 2021

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Самолет получил повреждения носовой части. Специалисты связывают произошедшее с сильным ветром и дождем.

В январе самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air протаранил здание терминала аэропорта в Индонезии во время выруливания на взлетную полосу, повредив правое крыло. Никто из пассажиров не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Илон Маск заявил о готовности продать Twitter
Человечеству предложили создать еще одну ООН
Российский «Амур-СПГ» получит универсальную систему управления
Медведица загрызла бегуна в Альпах
Зарезавшего и обокравшего девушку и ее мать россиянина осудили на 20 лет
Фитнес-тренер назвал россиянам неочевидный способ похудеть
Пассажир самолета выпил неизвестный напиток и начал домогаться соседки по креслу
Названа самая «космическая» площадка для регистрации брака в Москве
Российские депутаты попросили разблокировать Twitter
Объяснено падение российского спроса на жилье в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.