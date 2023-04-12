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14:45, 13 апреля 2023Наука и техника

Позитивный настрой к старению повысил шанс на восстановление когнитивных функций

JAMA Network Open: позитивный настрой к старению повышает шанс на когнитивные улучшения

Фото: Unsplash

Ученые Йельской школы общественного здравоохранения выявили, что позитивный настрой к старению повышает шансы на восстановление когнитивных функций. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы проанализировали 1716 человек в возрасте 65 лет и старше. Первая группа в соответствии со своими культурными и личными убеждениями относилась к старению с позитивно, а вторая — негативно.

Исследование показало, что участники из первой группы, которые начали наблюдаться с нормальными показателями когнитивных способностей, имели меньшую вероятность развития умственных нарушений в течение следующих 12 лет, чем люди из второй, независимо от их исходного возраста и физического здоровья. В общем итоге пожилые люди с умеренными когнитивными нарушениями, представленными потерей памяти, имели на 30 процентов выше шанс улучшить когнитивные функции, если они относились к старению позитивно.

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Кроме того, эти убеждения позволили испытуемым из первой группы восстановить свои когнитивные способности на два года раньше, чем участникам с негативными возрастными убеждениями. Это преимущество наблюдалось, несмотря на первоначальную тяжесть умственной деградации.

Полученные выводы согласуются с предыдущими экспериментами с пожилыми людьми. Тогда специалисты обнаружили, что позитивные возрастные убеждения уменьшают стресс, вызванный когнитивными проблемами, повышают уверенность в себе и улучшают когнитивные показатели.

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Елена Апазиди
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