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08:33, 12 апреля 2023Мир

Кандидат в президенты Турции рассказал о посредничестве на Украине

Кандидат в президенты Турции Индже заявил о желании продолжить посредничество на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже рассказал, что Анкара в случае его победы на выборах продолжит быть посредником между Россией и Украиной. Об этом политик рассказал РИА Новости.

По его словам, Анкара обладает «соответствующими способностями, опытом и мощью». Турция желает заниматься примирением, а не ведением войны, отметил Индже.

«Безусловно, мы продолжим выполнять эту миссию», — ответил политик на вопрос о посредничестве между Россией и Украиной.

Как подчеркнул кандидат в президенты, «Турция одна из наиболее пострадавших от этой войны стран». Однако власти занимаются посреднической миссией не только из-за ущерба, но и ради мира во всем мире. Индже также заявил, что является сторонником решения проблем и конфликтов диалогом и дипломатией.

7 апреля действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны продолжат предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, благодаря усилиям Анкары удалось спасти бессчетное количество людей.

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Марина Совина
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