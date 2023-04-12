Кремль ответил на вопрос о поступлении закона об онлайн-повестках Путину

Пресс-секретарь Песков заявил, что закон об онлайн-повестках пока не поступил Путину

Закон об онлайн-повестках пока не поступил на подпись президенту России Владимиру Путину. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нет», — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщал, что Путин рассмотрит закон, как только он поступит к нему на подпись. Он добавил, что президент владеет информацией о сути документа.

Накануне Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». 12 апреля закон одобрил Совфед.

Председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные оповещения призывников будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов. Он добавил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных россиян.