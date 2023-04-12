Песков сообщил о планах рассмотрения Путиным закона об онлайн-повестках

Песков заявил, что Путин рассмотрит закон об онлайн-повестках при поступлении на подпись

Президент России Владимир Путин рассмотрит закон об онлайн-повестках, как только он поступит к нему на подпись. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Как только он поступит на подпись, президент его рассмотрит... Разумеется, президент обладает информацией о сути этого законопроекта», — ответил представитель Кремля на вопрос, ознакомился ли президент с соответствующим законопроектом.

Накануне Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

Председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные оповещения призывников будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов. Он добавил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных россиян.