Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:56, 12 апреля 2023Среда обитания

Британцы заметили недостаток в мерах по спасению планеты

В Великобритании подсчитали, что добавление водорода может повысить счета за отопление

Фото: Timm Reichert / Reuters

Британские активисты, выступающие за спасение планеты на фоне проблемы изменения климата, заметили недостаток в мерах, которые власти принимают для решения этого вопроса. Использование водорода в системе газового отопления может повысить счета для потребителей. Об этом сообщает The Guardian.

В правительстве рекомендовали смешивать природный газ с 20 процентами водорода для отопления домохозяйств. Однако экоактивисты написали обращение к министру энергетической безопасности Гранту Шэппсу и попросили его пересмотреть решение. По их подсчетам, добавление водорода для среднего домохозяйства может увеличить счета почти на 200 фунтов стерлингов в год.

«Мера возлагает на плечи потребителей первоначальные затраты на создание водородной экономики. Они будут нести расходы на более высокие счета за электроэнергию и затраты на преобразование. Повышение счетов за электроэнергию во время кризиса стоимости жизни — неверный способ увеличить промышленный спрос на водород», — говорится в обращении.

Ранее исследователи заявили, что водород, полученный при помощи возобновляемых источников энергии, неэффективен и невыгоден для обогрева домов. Специалисты пришли к выводу, что у чистого водорода в качестве топлива для котлов домового отопления нет перспектив.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили скорость принятия закона об электронных повестках
В США объяснили значение утечки документов Пентагона для Украины
Захарова осудила США за отрицание причастности к подрыву «Северных потоков»
Оценены последствия извержения вулкана на Камчатке для автовладельцев
Российский дальнобойщик решил посмотреть длину пробки с дрона и был задержан
Названо условие поставок оружия Украине Сербией
Россиянам раскрыли способ вычислить мошенников при планировании отпуска
Песков напомнил об участии солдат НАТО в конфликте на Украине
В Ленобласти школьник попал в реанимацию после прогулки в заброшенном здании
РПЦ сочла странной идею пасхального перемирия на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.