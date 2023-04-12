Британцы заметили недостаток в мерах по спасению планеты

В Великобритании подсчитали, что добавление водорода может повысить счета за отопление

Британские активисты, выступающие за спасение планеты на фоне проблемы изменения климата, заметили недостаток в мерах, которые власти принимают для решения этого вопроса. Использование водорода в системе газового отопления может повысить счета для потребителей. Об этом сообщает The Guardian.

В правительстве рекомендовали смешивать природный газ с 20 процентами водорода для отопления домохозяйств. Однако экоактивисты написали обращение к министру энергетической безопасности Гранту Шэппсу и попросили его пересмотреть решение. По их подсчетам, добавление водорода для среднего домохозяйства может увеличить счета почти на 200 фунтов стерлингов в год.

«Мера возлагает на плечи потребителей первоначальные затраты на создание водородной экономики. Они будут нести расходы на более высокие счета за электроэнергию и затраты на преобразование. Повышение счетов за электроэнергию во время кризиса стоимости жизни — неверный способ увеличить промышленный спрос на водород», — говорится в обращении.

Ранее исследователи заявили, что водород, полученный при помощи возобновляемых источников энергии, неэффективен и невыгоден для обогрева домов. Специалисты пришли к выводу, что у чистого водорода в качестве топлива для котлов домового отопления нет перспектив.