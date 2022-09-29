В пригодности чистого водорода для обогрева домов усомнились

Ученые назвали зеленый водород неэффективным и невыгодным вариантом для обогрева домов

Водород, полученный при помощи возобновляемых источников энергии, назвали неэффективным и невыгодным для обогрева домов. В пригодности этого зеленого топлива для подобных целей усомнились 32 международные группы исследователей, пишет Tech Xplore.

По словам директора программы Regulatory Assistance Project Яна Розенова, специалисты пришли к выводу, что у чистого водорода в качестве топлива для котлов домового отопления нет перспектив. Эксперт уточнил, что обогрев домов при помощи водорода имеет смысл при условии, что он произведен при помощи возобновляемых ресурсов. Если затем это горючее сжечь, то производительность окажется почти в пять раз ниже, чем при использовании обычного теплового насоса, пояснил Розенов.

С таким подходом необходимо будет построить еще больше ветрогенераторов и солнечных ферм — это сделает водородное отопление еще дороже, считает ученый. Розенов также добавил, что дискуссии об использовании водорода для обогрева зданий отвлекают научное сообщество от решения более актуальных задач по сокращению выбросов парниковых газов.

Ранее в Германии пообещали устроить бум в водородной промышленности в рамках программы борьбы с изменением климата. Власти полагаются на этот вид топлива как на альтернативу опасному для планеты природному газу. Во время выступления на празднике, посвященном немецким работодателям, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал водород газом будущего.