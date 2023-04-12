Матвиенко раскритиковала военкоматы за «нафталиновое состояние»

Матвиенко заявила, что российские военкоматы находились в «нафталиновом состоянии»

Российские военкоматы находились в «нафталиновом состоянии». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя закон о создании единого реестра воинского учета, ее слова приводит ТАСС.

«Я скажу уже честно и прямо: то нафталинное состояние, в котором находились наши военкоматы, когда сотрудники сидели с тетрадками в линеечку и рукой вели учет, ну это же невозможно, мы уже в другом веке живем», — сказала председатель Совфеда.

Она отметила, что закон о создании единого реестра воинского учета направлен на осовременивание работы комиссариатов, облегчение труда их сотрудников, а также на защищенность и удобство для граждан России. По ее словам, в этом уже давно возникла необходимость, а Минобороны в свою очередь несколько лет вело работы по формированию электронной системы учета. Матвиенко также добавила, что в законе не нужно искать двойного смысла.

Накануне Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». 12 апреля закон одобрил Совфед.