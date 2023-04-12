Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:53, 12 апреля 2023Россия

Матвиенко раскритиковала военкоматы за «нафталиновое состояние»

Матвиенко заявила, что российские военкоматы находились в «нафталиновом состоянии»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военкоматы находились в «нафталиновом состоянии». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя закон о создании единого реестра воинского учета, ее слова приводит ТАСС.

«Я скажу уже честно и прямо: то нафталинное состояние, в котором находились наши военкоматы, когда сотрудники сидели с тетрадками в линеечку и рукой вели учет, ну это же невозможно, мы уже в другом веке живем», — сказала председатель Совфеда.

Она отметила, что закон о создании единого реестра воинского учета направлен на осовременивание работы комиссариатов, облегчение труда их сотрудников, а также на защищенность и удобство для граждан России. По ее словам, в этом уже давно возникла необходимость, а Минобороны в свою очередь несколько лет вело работы по формированию электронной системы учета. Матвиенко также добавила, что в законе не нужно искать двойного смысла.

Накануне Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». 12 апреля закон одобрил Совфед.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине
Журналист Херш рассказал об алгоритме действий бригад США в Европе
Россиянин поругался с соседкой, облаял ее собаку и получил штраф
«Одноклассники» выпустили особенную онлайн-программу
«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар
В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ
Россиянам раскрыли стоимость VIP-отдыха на Алтае
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в море
Ариана Гранде отреагировала на беспокойство фанатов из-за ее чрезмерной худобы
У берегов Китая зафиксировали рекордный подъем уровня моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.