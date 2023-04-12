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17:21, 12 апреля 2023Россия

Опасность для России нашествия больных чумой сурков оценили

Инфекционист Малышев оценил нашествие больных чумой сурков фразой «ничего страшного»

Фото: Benoit Terrier / Unsplash

В России полным-полно очагов заражения грызунов чумой, однако случаев заражения людей очень мало, обратил внимание бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил опасность нашествия больных чумой сурков.

Ранее из-за нашествия зараженных чумой сурков выразила обеспокоенность сенатор Людмила Нарусова. По ее словам, грызуны приходят на территорию Российской Федерации, а именно республику Тыву, из Монголии.

«В принципе, ничего тут такого нет страшного. Время от времени среди животных встречается распространение, но среди людей отмечаются лишь единичные случаи заражения. Тогда на борьбу с ними обрушивается вся мощь санэпидслужбы и медслужбы, и этими единичными случаями и оканчивается, слава богу», — высказался инфекционист.

Малышев отметил, что в группе риска находятся охотники и животноводы. «Самое главное — соблюдать меры предосторожности: не бросаться на всякую падаль и снимать шкурки», — подчеркнул он. Собеседник «Ленты.ру» также сообщил, что сегодня существуют возможности диагностировать заболевание, эффективно лечить и изолировать людей.

До этого российский врач-инфекционист Иван Коновалов заявлял, что вспышки чумы периодически случаются и на территориях России. Речь идет о регионах, где традиции местных народов подразумевают поедание сырого мяса сурков. Медик подчеркивал, что от возбудителя бубонной чумы существует вакцина.

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Екатерина Смирная
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