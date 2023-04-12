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20:12, 12 апреля 2023Среда обитания

Человечеству предложили создать еще одну ООН

Dezeen: дизайнер Том Диксон предложил создать ООН по климатологии

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Дизайнер Том Диксон, который в основном занимается созданием осветительных приоров и мебели, предложил человечеству создать еще одну Организацию объединенных наций (ООН). Ведомство будет заниматься исключительно вопросами проблемы изменения климата. Об этом сообщает Dezeen.

Издание начало выпускать серию подкастов, первый выпуск которой был посвящен устойчивому развитию. В разговоре с редактором отдела дизайна Dezeen Дженнифер Хан Диксон отметил, что решить климатический вопрос можно только совместными усилиями дизайнеров, потребителей и клиентов.

«Чтобы эта штука заработала, от каждого требуется вовлеченность. Необходим универсальный подход. Нам нужна Организация Объединенных Наций по климатологии. Изменения не произойдут, пока люди не будут вынуждены действовать коллективно», — отметил дизайнер.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество неразумно потребляет водные ресурсы. В организации призвали власти стран лучше распределять ресурс.

Нина Ташевская
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