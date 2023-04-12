Пентагон сократит число сотрудников с доступом к секретной информации

CBS: Пентагон из-за утечки сократит число сотрудников с доступом к секретной информации

Из-за недавней утечки секретной информации Пентагон сократит число сотрудников, которые имеют к ней доступ. Об этом сообщает CBS.

Сообщается, что до утечки доступ к разведданным имели около 1000 человек. Однако в последние дни Пентагон значительно ограничил доступ к вышеупомянутой секретной информации.

Ранее Пентагон сформировал специальную команду специалистов, которая будет заниматься расследованием утечки разведданных. Ее задачами будут оценка масштабов потенциального ущерба, а также определение личности причастного к распространению документов.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона по украинскому конфликту. В материалах содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

