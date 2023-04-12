Рост цен в США замедлился

Инфляция в США упала до 5 процентов

Инфляция в США замедлилась и оказалась на минимальном уровне с мая 2021 года, пишет USA Today. Индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 5 процентов относительно того же месяца прошлого года.

Инфляция замедлилась по сравнению с 6 процентами в феврале и стала минимальной с мая 2021 года. В месячном исчислении цены выросли всего на 0,1 процента после увеличения на 0,4 процента в феврале. Рост базового индекса, не включающего продукты питания и энергоносители, зафиксирован на уровне 5,6 процента. На фоне этих новостей индекс S&P 500 поменял значение c 4140 до 4170 пунктов.

Ранее в апреле стало известно, что индекс промышленного производства и уровень занятости в США упали до рекордного уровня. В марте показатель производственной активности Института управления поставками снизился до 46,3. Это худший результат с марта 2020 года, а без учета пандемии — самый низкий с 2009 года.