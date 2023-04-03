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18:36, 3 апреля 2023Экономика

Индекс промышленного производства в США рекордно упал

Производственная активность и занятость в США упали до рекордного с 2020 года уровня

Фото: Unsplash

Индекс промышленного производства и уровень занятости в США упали до рекордного уровня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В марте показатель производственной активности Института управления поставками снизился до 46,3. Это худший результат с марта 2020 года, а без учета пандемии — самый низкий с 2009 года. По словам председателя Комитета ISM по исследованию производственного бизнеса Тимоти Фиоре, многие компании продолжают сокращать объемы выпущенной продукции. Растущие процентные ставки, опасения рецессии и ужесточение условий кредитования усугубляют проблемы со спросом, которые вызваны стремлением домохозяйств экономить.

Показатель занятости в стране также снижается уже третий месяц подряд. Сейчас он составляет 46,9 — это самый низкий уровень с июля 2020 года. О сокращениях уже заявили 12 отраслей, среди которых — производство мебели и текстиля. Фабрики замораживают прием на работу и увольняют работников.

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Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям сотрудников в рамках реструктуризации. Руководство попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников для возможности принятия кадровых решений «виртуально» уйти на удаленный формат работы.

По итогам мартовского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до показателя в 4,75-5 процентов годовых. Значение процентной ставки стало максимальным с 2006 года, когда она составляла 5,25 процента годовых. В ФРС не исключили, что показатель продолжат увеличивать, чтобы добиться максимальной занятости в экономике и снизить уровень инфляции до двух процентов.

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Вячеслав Агапов
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